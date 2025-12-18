Detienen en Guayaquil a un hombre por el asesinato del futbolista Mario Pineida

Un hombre fue detenido por el crimen del futbolista Mario Pineida.

Un hombre fue detenido por el asesinato del futbolista Mario Pineida. Así lo informó la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP) este jueves 18 de diciembre de 2025.

Luego de varios allanamientos fue capturado uno de los presuntos responsables del ataque armado que cabó con la vida del futbolista de 33 años.

Un operativo entre la Policía Nacional y personal municipal dio con el seguimiento y la captura del hombres señalado por el crimen del jugador del Barcelona SC.

A través de las cámaras de videovigilancia se logró rastrear las motocicletas utilizadas en el crimen. Uno de los presuntos atacantes fue capturado.

La investigación por este crimen continúa. Se trata del quinto futbolista asesinado este año.

El futbolista fue asesinado el miércoles luego de recibir varios disparos a quemarropa. Una mujer que lo acompañaba también murió y la madre del jugador resultó herida.