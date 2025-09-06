Detienen a hombre que intentó incendiar una vivienda en Calderón, norte de Quito

Ciudadanos de Calderón estuvieron en riesgo por un incendio en una casa.

Un hombre, que intentó incendiar una vivienda en Calderón, norte de Quito, fue detenido el viernes 5 de septiembre del 2025. La Policía evacuó a varias personas que se encontraban en el inmueble.

De acuerdo a la información policial, el extranjero de 27 años intentó prender fuego a la casa utilizando fósforos y dos tanques de gas. Personal de emergencia logró intervenir para evitar una tragedia.

El hecho ocurrió en una vivienda de Bellavista de Calderón. Policías y bomberos ingresaron a los inmuebles, evacuaron a las personas en peligro, aislaron el lugar y logrando controlar la amenaza.

Además, el sospechoso fue aprehendido en flagrancia y puesto a órdenes de la autoridad competente. Los momentos de tensión y terror fueron captados en video.

En las imágenes se observa al personal de la Policía evacuar a los ciudadanos en medio de desesperación por la propagación de las llamas mientras los bomberos intentaban apagar el fuego.

El hombre roció gasolina sobre los enseres y luego prendió fuego para acabar con la vida de su familia. Al interior de la vivienda se encontraba su esposa y dos hijos.

Según informó el oficial del Distrito Calderón, Santiago Garzón, la gasolina también fue esparcida en su cuerpo. "Estaba manipulando cilindros de gas con velas y fosforera", detalló.

Tras la intervención, el hombre intentó escapar y acabar con su vida. Los uniformados lo aprehendieron con algunas heridas en su cuerpo.

Entre las evidencias se encontraron fósforos, fosforeras, un filtro de gasolina conectado a una mangera y dos tanques de gas.