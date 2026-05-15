Estos son los rivales de Ecuador en el Mundial Femenino Sub 20 que se verá por Teleamazonas

La fiebre del fútbol mundialista no para en Teleamazonas. Ecuador conoció oficialmente este viernes 15 de mayo del 2026 su destino para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Polonia 2026. Tras el sorteo realizado por el ente rector del fútbol mundial, la Tri se ubica en el Grupo C, donde deberá medir fuerzas ante las selecciones de Francia, Corea del Sur y Ghana. Esta será otra fiesta por la pantalla de Teleamazonas.

La cita mundialista, que representa un hito para el balompié femenino de Ecuador, se llevará a cabo entre el 5 y el 27 de septiembre y Ecuador ya se prepara para ese gran desafío que también se podrá disfrutar por la pantalla del canal de la familia ecuatoriana.

Ecuador logró el boleto a la máxima competición tras una destacada participación en el Sudamericano Femenino Sub-20, celebrado en febrero en Paraguay. Con la confirmación de los adversarios, el cuerpo técnico iniciará la fase de análisis táctico de sus tres rivales, que representan a las confederaciones de Europa, Asia y África, respectivamente.

En el Grupo A, el anfitrión Polonia se medirá ante México, Argentina y Benín. Por su parte, el Grupo B está integrado por las potencias de Brasil e Inglaterra, junto a Tanzania y Canadá. El grupo de Ecuador, el C, presenta una competencia equilibrada con Francia como cabeza de serie, Corea del Sur con tradición en categorías formativas y Ghana como referente físico del continente africano.

En otras zonas del cuadro, el Grupo D reúne a Japón, Nueva Zelanda, Estados Unidos e Italia, mientras que el Grupo E empareja a la selección de Colombia con Corea del Norte, Portugal y Costa Rica. Finalmente, el Grupo F cierra la competencia con la participación de de la actual campeona, España, enfrentando a Nigeria, Nueva Caledonia y China.