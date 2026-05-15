'Gracias Caro' el mensaje con el que Feid sorprendió a Karol G en Premios Nuestra Tierra 2026

Feid protagonizó uno de los momentos más comentados de los Premios Nuestra Tierra 2026 luego de agradecer públicamente a Karol G durante su discurso de aceptación.

El artista recibió el premio a Mejor Colaboración Urbana por la canción “Verano Rosa”, tema incluido en el álbum Tropicoqueta.

Al subir al escenario acompañado de su equipo, Feid expresó: “Gracias a Caro” y posteriormente añadió: “Muchas gracias a Caro y a todo su equipo por hacernos parte de esta canción”.

Las palabras provocaron ovaciones entre el público y rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Una relación que sigue dando de qué hablar

Aunque ambos artistas confirmaron su separación meses atrás, la conexión profesional entre los dos continúa generando atención entre sus seguidores.

Muchos usuarios destacaron la madurez con la que ambos han manejado públicamente su vínculo tras la ruptura sentimental.

En los últimos meses, fanáticos han interpretado varias letras recientes de Feid como posibles referencias a Karol G y a la historia que compartieron.

Canciones como “BoleritoXX” y “Te Entiendo Remix” han despertado teorías por frases relacionadas con nostalgia, despedidas y recuerdos de pareja.

Una noche especial

Durante la ceremonia, Feid también llamó la atención por lucir un traje inspirado en la cultura paisa y agradecer a los productores que participaron en el éxito musical.

“Verano Rosa” se consolidó como una de las colaboraciones urbanas más exitosas del último año.

El gesto de Feid volvió a poner en el centro de la conversación la relación artística y personal que mantuvo con Karol G, emocionando a miles de fanáticos.