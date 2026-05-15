¡EN VIVO! Liga de Quito iguala 1-1 ante Técnico Universitario en el inicio de la fecha 14 de LigaPro

15 de mayo del 2026 Encuentro entre Liga de Quito VS Técnico por LigaEcuabet en el estadio Rodrigo Paz. API/HENRY LAPO

Liga de Quito y Técnico Universitario son los encargados de abrir la décima cuarta fecha de la LigaPro 2026 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. El conjunto "Albo", dirigido por Tiago Nunes, llega revitalizado tras su última victoria frente a Mushuc Runa en Ambato, un resultado que lo catapultó al cuarto lugar de la tabla de posiciones con 20 puntos, igualando la línea de Barcelona SC.

Para la localía es imperativo sumar de a tres y no ceder terreno en la pelea por la etapa, especialmente considerando que este encuentro se adelantó para otorgar descanso al plantel de cara al crucial duelo de Copa Libertadores frente a Lanús.

Alineación de Técnico Universitario