Directora provincial de Orellana del Consejo de la Judicatura fue blanco de un ataque armado

Una funcionaria judicial sufrió un ataque armado, este miércoles 22 de octubre del 2025

La directora provincial del Consejo de la Judicatura (CJ) en Orellana, Samantha Lozada Zambrano, fue víctima de un ataque armado, este miércoles 22 de octubre del 2025.

La Judicatura y la Corte Nacional de Justicia condenaron el atentado perpetrado contra la funcionaria, quien logró sobrevivir. Además, las autoridades catalogaron lo ocurrido como un ataque a la institucionalidad judicial del país.

“Este hecho constituye un grave atentado contra su integridad personal y una amenaza directa a la institucionalidad de la justicia ecuatoriana”, señala el CJ en un comunicado.

La institución informó que ha coordinado acciones con las autoridades competentes para impulsar una investigación rigurosa, identificar a los responsables y reforzar la seguridad de la directora provincial.

"Rechazamos categóricamente toda forma de violencia e intimidación dirigida a quienes, desde la Función Judicial, trabajan para garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos de la ciudadanía" .

Por su parte, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) también rechazó y condenó el atentado, calificándolo como un ataque a los principios esenciales del Estado de derecho.

“Nos solidarizamos con la directora provincial y hacemos votos por su pronta recuperación. Solicitamos a las autoridades competentyes celeridad en la investigación de este acto criminal para identificar y sancionar a los responsables”, indicó la Corte a través de un pronunciamiento.

El presidente encargado de la CNJ, José Suing, exhortó al Estado a garantizar la seguridad de todos los servidores judiciales del país, al considerar que su protección es indispensable para preservar la independencia judicial.

"De ninguna manera, la violencia puede ser utilizada como un mecanismo de intimidación hacia quienes cumplen con su deber de servir al país", añadió la Corte Nacional.