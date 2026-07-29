Prisión para el exalcalde Elías Bermeo por presunta red de lavado de activos y minería ilegal

Prisión preventiva para el exalcalde Elías Bermeo por red de lavado de activos y minería ilegal

El exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, Elías Bermeo, permanecerá en prisión preventiva mientras avanza una investigación por presunto lavado de activos.

La audiencia de formulación de cargos se instaló la noche del martes 28 de julio del 2026, desde las 22:00, contra seis personas naturales y dos personas jurídicas, investigadas por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

Los procesados fueron detenidos durante un operativo realizado en las provincias de Azuay y El Oro.

Exalcalde figura entre los procesados

Entre los detenidos se encuentra Elías Bermeo, exalcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez.

De acuerdo con la investigación presentada por la Fiscalía, la presunta organización estaría vinculada a actividades de minería ilegal, distribución de explosivos y a la supuesta exportación de oro cuyo origen no habría podido ser justificado.

Juez declaró legal la detención

Durante la diligencia, el juez escuchó los argumentos de la Fiscalía y de los abogados defensores.

Tras revisar los antecedentes del caso, concluyó que las detenciones se realizaron conforme a la ley y dio paso a la formulación de cargos contra los investigados.

Más de nueve millones de dólares bajo investigación

Según la Fiscalía, el caso se originó a partir de un informe emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) el 25 de marzo de 2026.

El documento señala que, entre 2023 y 2025, los investigados habrían registrado ingresos superiores a 9 millones de dólares, que presuntamente no guardarían relación con actividades económicas que pudieran ser justificadas.

Presuntas irregularidades en exportación de oro

La investigación sostiene que Elías Bermeo, a través de una empresa, habría desarrollado presuntas actividades de minería ilegal, además de registrar facturación irregular y exportaciones de oro sin que existan elementos que acrediten el origen legal del mineral comercializado.

Dinero, oro y celulares fueron incautados

Entre los elementos presentados por la Fiscalía constan informes de la UAFE, del Servicio de Rentas Internas (SRI) y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), así como registros migratorios, documentación bancaria y certificaciones que indicarían la inexistencia de licencias mineras vigentes.

En los allanamientos ejecutados durante la madrugada, las autoridades también levantaron indicios como más de 250.000 dólares en efectivo, un lingote de oro, joyas, teléfonos celulares y otros objetos que ahora forman parte de la investigación.

Juez ordenó prisión preventiva para todos los procesados

Con base en los elementos expuestos durante la audiencia, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para todos los procesados, además de la incautación de vehículos e inmuebles, la prohibición de vender bienes y el congelamiento de cuentas bancarias.

Tras analizar el pedido, el juez acogió la solicitud y dictó prisión preventiva para todos los procesados.

Además, ordenó la prohibición de enajenar los bienes adquiridos durante el período que forma parte de la investigación, mientras continúan las diligencias por el presunto delito de lavado de activos.