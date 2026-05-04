Doble asesinato en Cuenca: Hallan a dos mujeres sin vida en una vivienda

Dos mujeres fueron halladas muertas en una vivienda de Cuenca.

Dos mujeres fueron halladas muertas en una vivienda de Cuenca. Un equipo de Medicina Legal levantó los cadáveres la noche del domingo 3 de mayo de 2026.

Las mujeres fueron halladas maniatadas y con una funda en la cabeza en una casa ubicada en las calles De los Cerezos y del Sarar.

El incidente se registró cerca de las 22:30, según el reporte de medios locales.

Una mujer reportó el hecho cuando regresó a su casa. Ella encontró a su hermana tendida en el suelo de la vivienda.

Otra mujer fue hallada por las autoridades en otra habitación de la planta alta de la casa.

Las víctimas fueron identificadas como Ana Lucía T., de 51 años y Ana María T., de 68 años.

De acuerdo Ángel Esquivel, comandante de la subzona de la Policía Nacional, la muerte de una de las mujeres ocurrió por un golpe, mientras que la otra fue asfixiada.

El oficial a cargo del caso indicó que se presume que en la vivienda se encontraban objetos de valor, mismos que eran buscados por los atacantes.

El inmueble fue hallado desordenado y con varias de las pertenencias revueltas.