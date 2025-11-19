Dos detenidos por fuga de un reo en visita hospitalaria en Manta este miércoles 19 de noviembre

Un detenido identificado como Jhonny A., de 31 años, se fugó este miércoles 19 de noviembre del 2025. El escape ocurrió cuando el detenido asistió en una cita médica programada en el Hospital Rodríguez Zambrano. Acudió acompañado de un guía penitenciario y de un Policía. Ambos quedaron detenidos.

Hay una investigación abierta por la fuga. La alerta llegó a través del ECU911. Cuando se conoció la fuga se movilizó unidades policiales para su búsqueda. Durante las primeras investigaciones, los agentes localizaron al policía y al guía en el sector del peaje de la vía Manta - Portoviejo, donde fueron retenidos.

En el parte policial se detalló que los custodios trasladaron al privado de libertad desde el Centro de Rehabilitación Social de Jipijapa hacia el hospital para su consulta. Tras finalizar la atención médica, ambos servidores decidieron almorzar frente al centro de salud. En ese momento, el reo pidió permiso para ir al baño y aprovechó la distracción para escapar.

Ante las irregularidades detectadas en el procedimiento y la evasión del detenido, se procedió a la captura de ambos servidores, quienes primero fueron llevados a un centro de salud para una valoración médica antes de su ingreso a la Unidad de Aseguramiento Transitorio (UAT) de Manta.