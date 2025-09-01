Investigan a policías, militares y guías penitenciarios por la fuga de dos presos en Sucumbíos

Dos presos fugaron de la cárcel de Sucumbíos, en la Amazonía ecuatoriana, la madrugada del lunes 1 de septiembre del 2025.

La Fiscalía General del Estado investiga a 30 personas por el presunto delito de evasión tras la fuga de dos presos de la cárcel de Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos. 11 policías, 17 militares y dos guías penitenciarios están entre los sospechosos de ayudar a los reos a escapar.

Este lunes 1 de septiembre del 2025 se desarrolló la audiencia de flagrancia y formulación de cargos en contra de los sospechosos, indicó la Fiscalía en su cuenta de la red social X.

Los presos habrían fugado de la cárcel la madrugada de este lunes. Este mismo día se desarrolló la audiencia de formulación de cargos, en la que un juez dispuso prisión preventiva para dos guías penitenciarios.

Mientras que para los otros funcionarios dispone presentaciones periódicas y prohibición de salida del país. El caso se resolverá a través de procedimiento directo. La audiencia de juzgamiento se desarrollará el 22 de septiembre del 2025 a las 14:30, detalló la Fiscalía. .

En la cárcel de Lago Agrio se reportaron problemas a en junio del 2025 cuando las autoridades determinaron que los presos utilizaban celulares al interior de las celdas para extorsionar.

Como parte de una investigación, la Policía y las Fuerzas Armadas ejecutaron un operativo dentro del centro penitenciario. En la intervención, identificaron a los dos internos como responsables de extorsionar a personas desde prisión mediante llamadas telefónicas.