Dos militares fueron detenidos por presunto delito de extorsión 

Militares y policías ejecutaron operaciones conjuntas durante el toque de queda.

El Ejército Ecuatoriano confirmó la aprehensión de dos militares en estado activo por el presunto delito de extorsión. El comunicado se difundió la noche del jueves 1 de octubre de 2026.

En el comunicado no se precisó el lugar ni la fecha exacta de la detención, tampoco se especificó las circunstancias en que se desarrolló la operación.

Sin embargo, el Ejército aseguró que realizan las acciones administrativas correspondientes con las autoridades competentes, a fin de esclarecer el hecho.

El Ejército también resaltó que no tolerará conductas de su personal que contravengan la Ley.

La aprehensión de los dos militares se da dentro del estado de excepción que rige en ocho provincias de Ecuador desde el 16 de septiembre.