30-S: Así fue la revuelta policial que marcó a Ecuador hace 16 años

El entonces presidente Rafael Correa fue rescatado tras permanecer horas en el Hospital de la Policía Nacional el 30 de septiembre de 2010

Hace 16 años, Ecuador vivió uno de los episodios más recordados de su historia reciente. El 30 de septiembre de 2010, una protesta protagonizada por policías derivó en enfrentamientos, bloqueos, saqueos y una crisis que se extendió por varias zonas del país.

La jornada, conocida como 30-S, comenzó con una insubordinación policial. Los uniformados protestaban por cambios que consideraban perjudiciales para sus derechos laborales y beneficios.

En Quito, varios policías bloquearon calles utilizando patrulleros y llantas encendidas. Incluso se cerraron unidades de Policía Comunitaria.

Las manifestaciones se concentraron principalmente en los alrededores del Regimiento Quito y el Hospital de la Policía. Según un informe de Fiscalía, hubo alrededor de 400 personas.

Correa llegó al Regimiento Quito

A las 09:30, el entonces presidente Rafael Correa acudió al Regimiento Quito, donde se desarrollaba la protesta. El mandatario se dirigió a los policías sublevados. Sin embargo, tras su intervención se produjeron momentos de tensión y violencia.

Según las investigaciones de Fiscalía, los policías impidieron que el mandatario abandonara el recinto. Le lanzaron gas pimienta y le quitaron la máscara anti-gas

La tensión se mantuvo durante varias horas, mientras en distintos puntos del país se reportaban enfrentamientos, saqueos y daños a bienes públicos y privados.

Cerca de las 19:00, un operativo encabezado por las Fuerzas Armadas permitió sacar al presidente del Hospital de la Policía.

El Gobierno de entonces calificó los hechos como un intento fallido de golpe de Estado, mientras que la jornada quedó marcada por una profunda crisis institucional y política.

Muertos, heridos y procesos judiciales

Los hechos del 30-S dejaron cinco personas fallecidas, según el balance señalado por Fiscalía: dos militares, dos policías y un civil, además de personas heridas y cuantiosos daños materiales.

Tras la jornada, la Fiscalía abrió 187 procesos penales relacionados con los acontecimientos. Hasta 2015, más de 100 personas habían sido sentenciadas por distintos casos vinculados al 30-S.