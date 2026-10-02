LigaPro 2026: Liga de Quito vs. Barcelona cambia de horario por el ahorro energético nacional

El esperado enfrentamiento entre Liga de Quito y Barcelona SC sufrirá una modificación en su programación. Como respuesta a las condiciones climáticas actuales generadas por el fenómeno de El Niño y con el objetivo de fomentar el consumo responsable de electricidad en el país, las autoridades del torneo han resuelto ajustar el horario de inicio de este encuentro de la Serie A.

La decisión administrativa establece que este duelo entre la escuadra universitaria y el conjunto torero se disputará el próximo domingo 11 de octubre a partir de las 16:30. Así lo anunció Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro.

Este cambio estratégico busca aprovechar al máximo las horas finales de luz solar en el estadio Rodrigo Paz Delgado, reduciendo sustancialmente el uso de luminarias de alta potencia en el escenario deportivo.

Desde la dirección de la LigaPro se enfatizó que esta medida responde a una iniciativa netamente voluntaria por parte de los organizadores del fútbol profesional ecuatoriano.

Con este gesto, la institución busca alinearse a las políticas de contingencia energética que se implementan a nivel nacional, demostrando la predisposición del deporte de alto rendimiento para adaptarse a las necesidades del entorno social y ambiental.

El organismo rector del balompié local remarcó que el deporte no puede ser ajeno a la coyuntura que atraviesa la nación.

Al mover la hora del partido estelar de la jornada, el fútbol profesional pretende actuar como una plataforma de concientización pública, promoviendo mensajes de sostenibilidad, ahorro de recursos y solidaridad ciudadana frente a la crisis climática provocada por el evento meteorológico.

Para los aficionados de ambos clubes, la programación de las 16:30 asegura un desarrollo competitivo idóneo sin perder el atractivo de uno de los compromisos más seguidos del campeonato.

Finalmente, la dirigencia deportiva confirmó que en el transcurso de los próximos días se dará a conocer el itinerario completo con los horarios actualizados del resto de partidos correspondientes a la fecha.

Con esta reorganización, la LigaPro busca estructurar una jornada donde varios compromisos puedan desarrollarse bajo franjas horarias que optimicen el uso de los recursos energéticos.