Hombre fue secuestrado cuando acudía a una cita médica y estuvo 11 días en cautiverio

Lo que comenzó como una cita médica terminó en una pesadilla. Un hombre de 49 años fue secuestrado el 31 de agosto de 2024 en la avenida Simón Bolívar, al sur de Quito. La Fiscalía General del Estado informó que dos personas fueron sentenciadas por este caso este martes 16 de septiembre del 2025.

Según el Ministerio Público, el hombre acudía a una cita médica cuando fue interceptado por cuatro personas armadas que lo obligaron a descender de su vehículo y lo trasladaron a otro automotor. Desde ese momento, permaneció cautivo por más de ocho días, mientras sus captores exigían 50 000 dólares a su familia para liberarlo con vida.

Dos de los responsables fueron sentenciados por un Tribunal de Garantías Penales. Kelvin Daniel P. recibió una condena de 21 años y 4 meses de prisión como coautor del secuestro extorsivo, mientras que Kevin José R. fue condenado a 10 años y 8 meses como cómplice. Ocho días de cautiverio

La víctima relató que fue trasladada inicialmente a un inmueble, donde permaneció tres días con los ojos vendados, y luego fue movida a otra casa, en la que pasó ocho noches más bajo amenaza. Durante ese tiempo, los secuestradores enviaban mensajes de texto y realizaban llamadas telefónicas a sus familiares para exigir el pago del rescate.

Agentes de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) de la Policía participaron en el operativo que permitió la liberación del afectado entre la noche del 5 y la madrugada del 6 de septiembre de 2024. En los allanamientos se hallaron documentos personales de la víctima y otras evidencias.

Además, la Fiscalía presentó como prueba pericial los videos de un cajero automático donde se observaba a Kelvin P. retirando 200 dólares de la cuenta del secuestrado, pocas horas después del crimen.

Con base en testimonios, peritajes y documentación presentada en juicio, el Tribunal dictó el fallo condenatorio y ordenó a los sentenciados pagar una multa equivalente a 300 salarios básicos unificados.