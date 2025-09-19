Quito: Dos guardias de seguridad asesinados en ataque armado a centro de diversión nocturna

La Policía Nacional acudió luego del ataque armado para indagar por los responsables.

Dos guardias de seguridad fueron asesinados en un ataque armado a un centro de diversión nocturna, en el norte de Quito, la noche del miércoles 17 de septiembre de 2025.

Cuatro hombres a bordo de motocicletas dispararon en contra del establecimiento en varias ocasiones. Los dos trabajadores murieron de contado en el sitio.

De acuerdo con Guillermo Morales, jefe de operaciones de Policía del Distrito La Delicia, los primeros indicios en el lugar indican que el negocio no ha recibido amenazas antes del ataque.

La Policía apuntó que se registraron 23 disparos en el lugar. Los uniformados acordonaron la escena para realizar el levantamiento de los cadáveres.

Morales indicó que recogieron los celulares y armas de los guardias para indagar las motivaciones del crimen. Y añadió que ninguno de los dos registra antecedentes penales.

El ataque armado se registró en el sector de Carcelén Industrial. Luego de disparar, los hombres huyeron a bordo de dos motocicletas.

Este hecho violento es el segundo que ocurre en la misma semana. El martes otro guardia fue asesinado en un centro de diversión nocturna, también en el norte de Quito.