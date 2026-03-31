Ecuador deporta a EE.UU. a hombre buscado por delitos sexuales contra menores

Un hombre requerido por la justicia de EE.UU. fue deportado de Ecuador

Ecuador deportó a un ciudadano estadounidense que es requerido por la Justicia de su país por estar supuestamente involucrado en delitos sexuales contra menores de edad, informó, este martes 31 de marzo de 2026, el Ministerio del Interior.

El hombre, identificado como C. Harris, fue detenido en Quito, durante un operativo de control migratorio realizado por la Subsecretaría de Migración ecuatoriana y la Policía, con apoyo del Servicio de Marshals de Estados Unidos.

Según el Ministerio del Interior, el extranjero registra una condena pendiente de siete años de prisión por delitos sexuales contra menores de edad, además de una orden de captura vigente por otros delitos graves.

"Cero impunidad con cualquier delincuente, venga de donde venga. La cooperación tiene resultados visibles", señaló el ministro del Interior, John Reimberg, sobre este caso en su cuenta de la red social X.

Las autoridades migratorias ecuatorianas coordinaron la entrega del hombre con sus pares de Estados Unidos, al determinar que representa "una amenaza para la seguridad del Estado".