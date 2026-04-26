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Seguridad

Ecuador deporta a ciudadano colombiano requerido por delito sexual

El ciudadano era considerado como "una amenaza para la seguridad pública"

Imagen referencial de ciudadano detenido.

Archivo

Autor

Evelin Caiza A.

Fecha de publicación

26 abr 2026 - 10:24

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Ecuador deportó a un ciudadano colombiano requerido en su país por el delito de actos sexuales contra una menor de edad.

La Subsecretaría de Migración, a través de la Unidad de Control Migratorio Rumichaca y en coordinación con Inteligencia de la Policía, ejecutó la deportación de Geremy. G. B. 

El ciudadano registra antecedentes judiciales 

De acuerdo con las autoridades, el ciudadano colombiano era "considerado una amenaza para la seguridad pública y el orden del Estado".

"El individuo registra antecedentes judiciales y era requerido en Colombia por el delito de actos sexuales con menor de catorce años, emitida por el Juzgado Penal, de Bogotá, detalló.

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