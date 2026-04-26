Ecuador deporta a ciudadano colombiano requerido por delito sexual

Ecuador deportó a un ciudadano colombiano requerido en su país por el delito de actos sexuales contra una menor de edad.

La Subsecretaría de Migración, a través de la Unidad de Control Migratorio Rumichaca y en coordinación con Inteligencia de la Policía, ejecutó la deportación de Geremy. G. B.

El ciudadano registra antecedentes judiciales

De acuerdo con las autoridades, el ciudadano colombiano era "considerado una amenaza para la seguridad pública y el orden del Estado".

"El individuo registra antecedentes judiciales y era requerido en Colombia por el delito de actos sexuales con menor de catorce años, emitida por el Juzgado Penal, de Bogotá, detalló.