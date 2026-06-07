Esto se sabe de la masacre en Durán que dejó cinco asesinados

Fachada del local donde se registró la masacre en Durán, provincia del Guayas, la madrugada del 7 de junio de 2026.

Una disputa entre bandas por el control del territorio habría detonado la masacre en Durán, registrada la madrugada de este 7 de junio de 2026.

Aunque aún se espera el pronunciamiento oficial de la Policía, información preliminar revela algunos datos del ataque armado:

El hecho se registró a la 01H51 de este domingo, en una discoteca de la Cdla. Ferroviaria.

Cuatro sujetos armados a bordo de un vehículo color plomo llegaron al establecimiento y dispararon contra los asistentes.

Tras el balance preliminar, se confirma cinco personas asesinadas, una de ellas uno de los sicarios, y tres heridas.

Cuatro de los abatidos pertenecerían al grupo de Los Chone Killers, quienes fueron asesinados por la banda rival, Latin Kings, al que pertenecería la quinta víctima mortal.

La Policía halló en la escena cuatro balas de 9 milímetros y 17 casquillos del mismo calibre.

Aún no se conoce de personas detenidas por esta masacre.

Durán, cantón que pertenece a la zona 8 junto con Guayaquil y Samborondón, registra a la fecha 160 asesinatos, de los 1 130 de la zona.