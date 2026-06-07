Ataque armado en Durán deja varias personas asesinadas

Un ataque armado en Durán la madrugada del 7 de junio de 2026, deja al menos seis personas asesinadas

Un nuevo hecho violento conmociona a Durán, provincia del Guayas. Un ataque armado se registró la madrugada de este domingo 7 de junio de 2026.

El hecho ocurrió cerca de las 02H00 en un local de venta de fritada, conocido como “Vieja Bertha”, ubicado en la Cdla. Ferroviaria, frente a los rieles del tren.

Según información preliminar, al menos cinco personas fueron asesinadas y tres resultaron heridas. Uno de los fallecidos sería uno de los sicarios.

Pese a que la Policía Nacional acudió al punto, aún no hay un reporte oficial de víctimas ni de las motivaciones del ataque.

Se conoce que los agentes realizan allanamientos para dar con los responsables.

Durán registra cerca de 150 muertes violentas en lo que va de 2026.