Fenómeno de El Niño: Ecuador prevé sumar más de 800 MW al sistema eléctrico hasta 2028

Ecuador prevé incorporar más de 1.200 MW de nueva generación hasta 2028.

Ecuador se prepara para la llegada del fenómeno de El Niño con un plan que contempla mantenimientos en centrales hidroeléctricas y termoeléctricas, la recuperación de capacidad de generación y la incorporación progresiva de nueva energía al Sistema Nacional Interconectado.

Las medidas se ejecutan mientras las autoridades mantienen la alerta naranja en 17 provincias por la evolución del fenómeno climático.

La planificación del sector eléctrico prevé recuperar cerca de 200 megavatios (MW) de potencia durante 2026 y sumar más de 1.200 MW de nueva generación hasta finales de 2028, detalló el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) este viernes 24 de julio de 2026.

El anuncio se produce en momentos en que las condiciones climáticas han encendido las alertas en el país. El fenómeno de El Niño suele provocar intensas lluvias en algunas regiones, mientras que posteriormente puede derivar en períodos de menor disponibilidad hídrica que afectan la generación hidroeléctrica, principal fuente de electricidad del Ecuador.

Mantenimientos en hidroeléctricas y termoeléctricas

Según el MAE, entre las acciones previstas para este año constan trabajos programados de mantenimiento en varias centrales del país, que, según las autoridades, se realizan bajo una planificación técnica para evitar afectaciones en el suministro eléctrico.

Actualmente se ejecutan labores de reacondicionamiento preventivo en la Unidad 2 de la central hidroeléctrica Mazar, y concluirá el próximo 29 de julio.

Los mantenimientos previstos abarcan aproximadamente 274 MW de potencia instalada y comprenden las siguientes centrales:

Hidroeléctricas

Mazar Unidad 2 (85 MW). Baba Unidad 2 (21 MW).

Termoeléctricas

Gonzalo Zevallos (20 MW).

Álvaro Tinajero (45 MW).

Termogas Machala I y II (85,8 MW).

Santa Rosa (17 MW).

Por su parte, la Empresa Eléctrica Quito desarrolla el proyecto de reposición de los generadores de las unidades 1 y 4 de la central hidroeléctrica Cumbayá, con el que se prevé recuperar 20 MW y completar una disponibilidad total de 40 MW de energía renovable para el Sistema Nacional Interconectado.

Ecuador recuperará 196 MW de potencia durante 2026

Hasta julio de 2026, el sistema eléctrico nacional ha recuperado 116,46 MW de capacidad de generación que anteriormente se encontraban indisponibles. La proyección para finales de 2026 es incorporar otros 79,8 MW adicionales, con lo que se alcanzaría una recuperación total de 196,26 MW.

Además, se prevé la reposición de motores destinados a la generación termoeléctrica con una capacidad total proyectada de 384 MW.

De ese total, 49 MW corresponden a proyectos que actualmente se encuentran en ejecución, entre ellos Santa Elena II, Quevedo II y TG1 Miraflores. Los restantes 335 MW, correspondientes a Guangopolo I, Jivino y Aníbal Santos, permanecen en distintas fases de planificación y estructuración técnica.

La planificación del sector eléctrico contempla también la incorporación de nueva generación durante los próximos meses.

Para finales de 2026 se prevé el inicio de operaciones comerciales de los siguientes proyectos:

Termoeléctrica Santa Elena (45 MW).

Térmica Guangopolo (10 MW).

Central de Jaramijó (15 MW).

Energía flotante (100 MW), a cargo de Elecaustro.

A ello se sumarán otros 340 MW previstos para 2027.

Asimismo, las autoridades anunciaron la incorporación progresiva de 581 MW adicionales mediante procesos de contratación que comenzarán a sumarse al Sistema Nacional Interconectado desde octubre de 2026 hasta finales de 2028.