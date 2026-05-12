Gobierno desmiente modificación en horarios y condiciones de toque de queda

En nueve provincias de Ecuador está vigente un toque de queda desde las 23:00 hasta las 05:00.

El Gobierno Nacional desmiente alguna modificación a la disposición de toque de queda en nueve provincias y cuatro cantones del país. Esto, tras la circulación de un falso comunicado en el que informaba de cambios en el horario.

En un comunicado, el Ministerio del Interior señaló que la medida mantiene todas sus condiciones:

Duración: Del 3 al 18 de mayo de 2026.

Del 3 al 18 de mayo de 2026. Horario: De 23H00 a 05H00.

De 23H00 a 05H00. Zonas de aplicación: Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos. Además en La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal.

Asimismo, señala que el Bloque de Seguridad mantendrá los operativos de control y vigilancia para garantizar el cumplimiento de la medida restrictiva.

Más de 2 200 personas fueron aprehendidas en la primera semana del toque de queda, 412 vinculadas a grupos de delincuencia organizada.