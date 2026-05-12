Irán lanza ultimátum a EE.UU.: Teherán exige paz o advierte retomar la guerra

El jefe negociador iraní urgió este martes a Estados Unidos a que acepte la contrapropuesta de la república islámica para poner fin a la guerra

Irán lanzó este martes un ultimátum diplomático a Estados Unidos para que acepte su contrapropuesta de paz y advirtió que, de no hacerlo, podrían retomarse los enfrentamientos en Medio Oriente.

El jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que Washington “no tiene otra alternativa” que aceptar los términos planteados por Teherán para poner fin a la guerra iniciada hace más de dos meses tras ataques estadounidenses e israelíes contra territorio iraní.

La propuesta iraní incluye el fin total de los combates, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense y la liberación de activos congelados por sanciones internacionales.

Desde Teherán también señalaron que cualquier negativa de Estados Unidos provocará nuevas “derrotas en el campo de batalla”, mientras el presidente Donald Trump calificó la contrapropuesta como “totalmente inaceptable” y aseguró que el alto al fuego atraviesa un momento crítico.

La tensión entre ambos países sigue impactando a la economía mundial. El conflicto ha elevado el precio del petróleo por encima de los 100 dólares y mantiene la preocupación internacional sobre el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por donde circula gran parte del petróleo y gas del planeta.

Además, el Pentágono estima que la guerra ya le ha costado a Estados Unidos cerca de 29.000 millones de dólares.

En paralelo, los combates continúan en Líbano entre Israel y Hezbolá pese al alto al fuego anunciado en abril. Este martes murieron dos socorristas tras un bombardeo israelí en el sur libanés, mientras el líder de Hezbolá, Naim Qasem, advirtió que convertirán el conflicto en “un infierno para Israel”.