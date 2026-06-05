Asesinan a un funcionario del Ministerio de Salud en el noroeste de Guayaquil

El funcionario del Ministerio de Salud fue atacado cuando se movilizaba en un vehículo en la Coop. Pancho Jácome de Guayaquil, la noche del 4 de junio de 2026.

Un nuevo hecho violento se registró en el noroeste de Guayaquil. Esta vez, cobró la vida de un funcionario del Ministerio de Salud Pública.

Según información preliminar de la Policía, sujetos armados interceptaron el vehículo en el que se movilizaba la víctima, junto a dos personas más.

Cuando los agentes llegaron, confirmaron que el funcionario no tenía signos vitales, mientras que las otras dos personas resultaron heridas.

El hecho ocurrió a las 22H00 del 4 de junio de 2026, en la Coop. Pancho Jácome, frente a un salón de Testigos de Jehová.

Unidades especializadas tomaron procedimiento en el lugar, y recogieron al menos 17 casquillos.

Mientras, el vehículo atacado está en los patios de la Policía Judicial bajo cadena de custodia.

Las causas del ataque armado siguen bajo investigación.