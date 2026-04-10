Dos policías asesinados en ataque armado en la vía a la Costa de Guayaquil

Dos policías fueron asesinados en la vía a la Costa, de Guayaquil. El procedimiento de investigación obligó al cierre temporal de la avenida.

Un nuevo ataque armado cobró dos víctimas este 10 de abril de 206 en Guayaquil. Según información preliminar, sujetos en moto persiguieron desde el cantón La Libertad, y dispararon a dos policías, que circulaban en un vehículo por la vía a la Costa.

La Policía Nacional confirmó que el hecho se registró en horas de la tarde, debajo del puente ubicado a la altura de Dura Gas.

La institución identificó a las víctimas como Homar Santiago Vásquez Balcázar y la Thalia del Carmen Arellano Pinza, ambos pertenecientes a la subzona Santa Elena.

Agentes policiales acudieron al sitio para realizar el procedimiento correspondiente. Además, ejecutaron operativos y patrullajes en sectores aledaños para localizar a los responsables.

El cierre vial momentáneo provocó congestionamiento a lo largo de la av. Del Bombero, en el sector de Los Ceibos, donde además se ejecuta la obra de dos pasos elevados.

Este hecho violento se suma a otros dos asesinatos registrados en horas de la mañana en el centro y suburbio de la ciudad. A la fecha, se contabilizan más de 700 crímenes en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón.