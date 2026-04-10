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Seguridad

Dos policías asesinados en ataque armado en la vía a la Costa de Guayaquil

Sujetos en motos dispararon contra los uniformados, oriundos de la provincia de Santa Elena.

Dos policías fueron asesinados en la vía a la Costa, de Guayaquil. El procedimiento de investigación obligó al cierre temporal de la avenida.

ATM

Autor

Teresa Menéndez

Actualizada:

10 abr 2026 - 17:10

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Un nuevo ataque armado cobró dos víctimas este 10 de abril de 206 en Guayaquil. Según información preliminar, sujetos en moto persiguieron desde el cantón La Libertad, y dispararon a dos policías, que circulaban en un vehículo por la vía a la Costa.

La Policía Nacional confirmó que el hecho se registró en horas de la tarde, debajo del puente ubicado a la altura de Dura Gas

La institución identificó a las víctimas como Homar Santiago Vásquez Balcázar y la Thalia del Carmen Arellano Pinza, ambos pertenecientes a la subzona Santa Elena

Agentes policiales acudieron al sitio para realizar el procedimiento correspondiente. Además, ejecutaron operativos y patrullajes en sectores aledaños para localizar a los responsables.

El cierre vial momentáneo provocó congestionamiento a lo largo de la av. Del Bombero, en el sector de Los Ceibos, donde además se ejecuta la obra de dos pasos elevados.

Este hecho violento se suma a otros dos asesinatos registrados en horas de la mañana en el centro y suburbio de la ciudad. A la fecha, se contabilizan más de 700 crímenes en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón.