Explosivos en Quito: Decomisan 30 artefactos y detienen a dos personas

La Policía Nacional encontró más de 30 explosivos y armas de fuego en un vehículo en San José de Morán, en el norte de Quito.

Un operativo ejecutado por la Policía Nacional del Ecuador en el sector de Calderón permitió la captura de alias “La R”, identificado como un objetivo criminal priorizado y presunto integrante del grupo delictivo Los Lobos.

El operativo Atlas-081, también dejó la aprehensión de su pareja sentimental. Según las investigaciones, la mujer estaría vinculada a actividades ilícitas, informó el ministro del Interior, John Reimberg, este viernes 29 de mayo de 2026.

Vinculados a robos, extorsiones y tráfico de drogas

De acuerdo con información policial, los detenidos estarían relacionados con delitos de robo armado de vehículos bajo la modalidad de transporte por aplicación, además de extorsión y expendio de sustancias sujetas a fiscalización.

Las investigaciones señalan que los sospechosos utilizaban armas de fuego y explosivos para intimidar a sus víctimas.

Hallan vehículo con explosivos en el norte de Quito

Como parte de las diligencias, los uniformados localizaron un vehículo con explosivos en el sector de San José de Morán, presuntamente destinado a acciones extorsivas.

Además, durante un allanamiento en el sector del Bicentenario se encontraron armas, municiones y otros elementos relacionados con actividades delictivas.

Antecedentes penales desde 2008

El principal detenido fue identificado como Róbinson Yaro Espinosa Minda, quien registra antecedentes por falsedad en la identificación, robo calificado, tenencia de armas no autorizadas, extorsión e investigaciones previas.

Junto a él fue capturada Pamela Fernanda Mina Mina, quien registra antecedentes por tenencia y posesión ilícita.

Indicios encontrados

Entre los elementos incautados durante el operativo constan:

Dos armas de fuego

30 explosivos

15 municiones

Un vehículo retenido

Cinco teléfonos celulares

Billetes falsificados de USD 100

Un cargador de arma de fuego

Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales para el inicio de los procesos correspondientes.