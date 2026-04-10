Tres muertos tras ataque con explosivos en Quevedo este viernes 10 de abril

El ataque con explosivos en Quevedo destruyó dos viviendas y dejó tres fallecidos.

Un ataque con explosivos dejó tres personas fallecidas en cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, la madrugada de este viernes 10 de abril del 2026.

La explosión se registró en la cooperativa Venus del Ríos, aproximadamente a la 01:00. Se conoce que hombres armados llegaron en dos vehículos hasta el sitio y lanzaron explosivos a la vivienda.

El artefacto explosivo destruyó dos viviendas. Además, los hombres abrieron fuego contra las casas aledañas.

La Policía Nacional encontró dos personas sin vida bajo los escombros de una de las viviendas y una más en una vivienda cercana.

Además, cuatro personas resultaron heridas. Sus familiares las trasladaron a diferentes casas de salud para recibir atención médica especializada.

Hay zozobra en los moradores, quienes piden a las autoridades más control y patrullaje en la zona, sobre todo en horas de la noche. Las autoridades abrieron una investigación para dar con los responsables.