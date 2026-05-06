Teleamazonas capta saqueos en el edificio Multicomercio durante transmisión en vivo

Momento en que sujetos ingresan y se llevan lo que pueden del edificio Multicomercio, centro de Guayaquil, este 6 de mayo de 2026.

Los saqueos en el edificio Multicomercio continúan imparables. Este 6 de mayo de 2026, durante una transmisión en vivo del equipo de 24 Horas en la comunidad, delincuentes ingresaron a las inmediaciones.

En fundas de basura o sacos, los antisociales se llevan lo que pueden, de las bodegas que no fueron consumidas por el incendio del 11 de febrero de 2026.

Incluso, adecuaron una puerta entre las planchas de zinc que rodean la edificación. Ocurre específicamente en las calles Eloy Alfaro y Febres Cordero.

Moradores y transeúntes son testigos silentes de lo sucede, pues recibieron amenazas para que no denuncien los saqueos.

Sin seguridad ni fecha de demolición

Pese a los continuos robos en el edificio Multicomercio, la presencia policial es nula. Incluso, personas en situación de calle aprovechan el abandono del inmueble para pernoctar en el sitio.

La Policía distrital ofreció reforzar la seguridad, pero cuando el equipo periodístico registró los saqueos, no había uniformados en el punto.

Hace unos días, se detuvo a dos sospechosos de los saqueos.

Tampoco se conocen detalles de la anunciada demolición del edificio, cuyo riesgo es inminente.

De allí que residentes y comerciantes del sector piden patrullajes para frenar la ola delictiva, que se desató tras el incendio que devastó la zona hace casi tres meses.