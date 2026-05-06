Ecuador emite nueva deuda en bonos por más de 1 000 millones de dólares
El Ministerio de Finanzas confirmó que emitió nueva deuda en bonos por USD 1 000 millones. Es la segunda emisión que se realiza en 2026.
Ecuador puso en el mercado una nueva emisión de bonos por USD 1 000 millones
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Fecha de publicación
06 may 2026 - 18:09
Ecuador emitió una nueva deuda externa en bonos soberanos en el mercado internacional por USD 1 000 millones, informó el Ministerio de Economía y Finanzas este miércoles 6 de mayo de 2026.
La operación alcanzó un interés promedio promedio del 8,5% y para ello ejecutó la reapertura de los bonos soberanos vigentes con vencimiento en 2034 y 2039.
Esta emisión es la segunda colocación internacional realizada por Ecuador tras regresar a los mercados externos luego de siete años sin emitir bonos.
Demanda superó el monto ofertado
Según datos oficiales, la demanda de inversionistas llegó a USD 7 000 millones, equivalente a siete veces el valor ofertado.
El Ministerio señaló además que la tasa obtenida fue 50 puntos básicos menor a la registrada en la emisión de enero de 2026.
Destino de los recursos
De acuerdo con la información difundida, el financiamiento obtenido será de libre disponibilidad y podrá utilizarse para cubrir necesidades fiscales, inversión pública y obligaciones del Estado.
La operación también busca ampliar la liquidez de los bonos ecuatorianos en mercados secundarios y reorganizar el perfil de vencimientos de la deuda pública.
La emisión ocurre en un escenario marcado por la necesidad de financiamiento externo y el manejo de compromisos de deuda del país.
El riesgo país de Ecuador se mantiene alrededor de los 400 puntos, según datos oficiales mencionados por el Ministerio.
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