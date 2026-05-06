Ecuador emite nueva deuda en bonos por más de 1 000 millones de dólares

Ecuador puso en el mercado una nueva emisión de bonos por USD 1 000 millones

Ecuador emitió una nueva deuda externa en bonos soberanos en el mercado internacional por USD 1 000 millones, informó el Ministerio de Economía y Finanzas este miércoles 6 de mayo de 2026.

La operación alcanzó un interés promedio promedio del 8,5% y para ello ejecutó la reapertura de los bonos soberanos vigentes con vencimiento en 2034 y 2039.

Esta emisión es la segunda colocación internacional realizada por Ecuador tras regresar a los mercados externos luego de siete años sin emitir bonos.

Demanda superó el monto ofertado

Según datos oficiales, la demanda de inversionistas llegó a USD 7 000 millones, equivalente a siete veces el valor ofertado.

El Ministerio señaló además que la tasa obtenida fue 50 puntos básicos menor a la registrada en la emisión de enero de 2026.

Destino de los recursos

De acuerdo con la información difundida, el financiamiento obtenido será de libre disponibilidad y podrá utilizarse para cubrir necesidades fiscales, inversión pública y obligaciones del Estado.

La operación también busca ampliar la liquidez de los bonos ecuatorianos en mercados secundarios y reorganizar el perfil de vencimientos de la deuda pública.

La emisión ocurre en un escenario marcado por la necesidad de financiamiento externo y el manejo de compromisos de deuda del país.

El riesgo país de Ecuador se mantiene alrededor de los 400 puntos, según datos oficiales mencionados por el Ministerio.