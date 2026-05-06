Willian Pacho se pierde el amistoso de Ecuador por la final de la Champions League

La ausencia de Willian Pacho en el amistoso de la Selección de Ecuador antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá marca un hito de contrastes. Aunque el cuerpo técnico de la Tri deberá ajustar su esquema defensivo ante Arabia Saudita sin su central estelar, su baja está plenamente justificada por la disputa de la final de la Champions League en Budapest, el 30 de mayo.

Este compromiso ratifica la jerarquía del defensor en el Paris Saint-Germain, donde se ha consolidado como una pieza inamovible, permitiéndole llegar a la concentración mundialista con el ritmo competitivo más alto del planeta, pese a sacrificar los primeros minutos de rodaje con el equipo de Beccacece en suelo estadounidense.

Estadísticas Willian Pacho - Champions League 25/26 Categoría Dato Partidos Jugados 16 Minutos Disputados 1,440 Goles 2 Asistencias 1 Precisión de Pases 92.4% Balones Recuperados 101 Despejes 52 Tarjetas (A/R) 0 / 0 Velocidad Máxima 34.3 km/h

El estratega Sebastián Beccacece se enfrenta al desafío logístico de rearmar la zaga tricolor ante la coincidencia de calendarios, pues la baja de Willian Pacho obliga a probar alternativas en una zona crítica justo antes del debut mundialista.

Sin embargo, más allá del inconveniente táctico, su ausencia es un síntoma del gran momento que vive el central en el PSG, donde su participación en la definición por la 'Orejona' le otorga un estatus de élite que beneficia directamente el prestigio de la Selección de Ecuador.

Con su regreso previsto para el duelo ante Guatemala, la Tri recuperará a un defensor que no solo aporta solidez física, sino también la experiencia invaluable de competir en los escenarios más exigentes del fútbol europeo.