Asesinan al director de control operativo de empresa de tránsito de Portoviejo

Ulbio Molinero, director de Control operativo de Portovial, fue asesinado entre el paso lateral y la avenida Reales Tamarindos, de Portoviejo, provincia de Manabí, este 28 de mayo de 2026.

La violencia no da tregua en Manabí. En un nuevo hecho violento, Ulbio Molinero Santos, director de Control operativo y Tránsito de Portovial, fue asesinado este 28 de mayo de 2026 en Portoviejo.

Según información preliminar, sujetos armados interceptaron al funcionario en un tramo entre el paso lateral y la avenida Reales Tamarindos, una zona donde personal de tránsito realiza operativos de control continuamente.

Agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Legal encontraron el cuerpo del funcionario sobre la vegetación, a un costado de la calzada.

Portovial lamentó el hecho y se solidarizó con los familiares del también exsargento de la Policía.

Mientras el alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, rechazó el nivel de violencia en el que viven los manabitas. Y solicitó al Gobierno reforzar la presencia militar, así como fortalecer las acciones de seguridad en el territorio.

El asesinato de Molinero se suma a una serie de hechos violentos, como el que cobró la vida de un policía en servicio activo en la capital de Manabí.