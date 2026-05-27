Un policía activo fue asesinado dentro de un vehículo en Portoviejo, Manabí

Un policía en servicio activo fue asesinado este 27 de mayo de 2026 dentro de un vehículo en la avenida Metropolitana, de Portoviejo, Manabí.

Un policía en servicio activo y abogado fue asesinado este 27 de mayo de 2026 dentro de un vehículo.

El hecho ocurrió en la avenida Metropolitana, frente a los predios de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, provincia de Manabí.

La víctima fue identificada como Elvis Santiago Palma Cedeño, sargento segundo de la Policía Nacional.

El atentado ocurrió cerca de las 14H00, cuando el uniformado se movilizaba en un automóvil color blanco.

Según información recabada en el lugar, Palma habría intentado circunvalar por el parterre central de la vía, cuando sujetos armados lo interceptaron y dispararon en reiteradas ocasiones contra los vidrios de las puertas delanteras del vehículo.

Debido a la gravedad de las heridas, el agente murió inmediamente.

Personal de Criminalística y agentes de la Dinased acordonaron la escena para iniciar las investigaciones y levantar indicios que permitan esclarecer este nuevo hecho violento.

Medicina Legal realizó el levantamiento del cadáver y lo trasladó al Instituto de Ciencias Forenses de Portoviejo, donde se le practicará la autopsia de rigor.