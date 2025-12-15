Ecuador se posicionó como el sexto país más peligroso del mundo, según informe de ACLED

Militares y policías han desplegado operaciones para combatir la violencia y el crimen en Ecuador.

Ecuador se ubica en el sexto lugar de los países más peligrosos del mundo. Así lo detalla el Índice de Conflictos y Violencia Política 2025.

El país andino dio un salto de 36 posiciones en un año, según este informe anual elaborado por la organización Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés).

Este Índice realiza una evaluación global de cómo y dónde varían los conflictos en cada país y territorio del mundo según cuatro indicadores: letalidad, peligro para los civiles, difusión geográfica y número de grupos armados.

El informe advierte que en 2025 el país se volvió más mortífero, con más de 1 000 asesinatos adicionales vinculados a violencia política, en comparación con el 2024.

Hay cuatro países de Latinoamérica que están en la lista de países con mayor violencia en el mundo. Estos son: Brasil, Ecuador, Haití y México.

Ranking de los 10 países más peligrosos del mundo. ACLED

“La violencia de pandillas en Ecuador y Haití condujo a un ascenso en sus clasificaciones. Ecuador subió al puesto número seis debido a que más de 50 grupos armados participaron activamente en actos violentos en los últimos 12 meses, incluidas casi 40 pandillas. Más de la mitad de estas pandillas participaron en más de 2 500 ataques contra civiles”, señaló el estudio.

¿Cuáles son los tres países más conflictivos del mundo?

El ranking global está encabezado por Palestina, donde la violencia se extiende a casi el 70% de Gaza y Cisjordania. Le siguen Myanmar y Siria.

Mientras tanto, México ocupa el cuarto lugar, afectado por la acción de organizaciones criminales. Le sigue Nigeria y Ecuador aparece en sexto lugar, luego de escalar 36 posiciones frente al año anterior. En cambio, Brasil se situó en el séptimo puesto.

El nivel de violencia creció en Ecuador en este 2025 pese a que el presidente Daniel Noboa declaró a inicios del año pasado un ‘conflicto armado interno’ e intensificó los operativos militares y policiales para luchar contra los grupos criminales.