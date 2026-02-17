Los nacimientos en Ecuador a la baja y la migración con saldo negativo en el año 2025

Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) demuestran que el Ecuador vive un momento de cambios significativos en su tasa demográfica.

Cifras confirman una caída sostenida en los nacimientos, según el INEC la cifra más baja en los últimos 35 años, y un saldo migratorio negativo que marca el ritmo poblacional del país en 2025.

Nacimientos en su nivel más bajo en décadas

En 2024 se registraron 215 714 nacimientos vivos, una de las cifras más bajas desde 1990.

La tendencia confirma un descenso progresivo que se ha acentuado en los últimos años y que responde a factores sociales como:

La postergación de la maternidad .

. Mayor acceso a educación superior y métodos anticonceptivos.

y métodos anticonceptivos. Y cambios en las prioridades económicas de los hogares.

La tasa bruta de natalidad se ubicó alrededor de 12 nacimientos por cada mil habitantes, consolidando una reducción histórica frente a décadas anteriores, cuando el crecimiento poblacional era significativamente mayor.

Una población que envejece

Las proyecciones demográficas advierten que, de mantenerse esta tendencia, Ecuador enfrentará un proceso de envejecimiento acelerado.

Este envejecimiento de la población implica desafíos en el sistema de salud, seguridad social y mercado laboral, donde habrá menor proporción de población joven en edad productiva.

Expertos señalan que el boom demográfico que caracterizó al país en años anteriores empieza a reducirse, obligando a replantear políticas públicas enfocadas en sostenibilidad económica y protección social.

Migración: más salidas que entradas

En paralelo, el Registro Estadístico de Entradas y Salidas Internacionales 2024 reportó 6 153 591 movimientos migratorios. De ese total:

3 008 163 fueron entradas

3 145 428 fueron salidas

El resultado fue un saldo migratorio negativo de –137 265 movimientos, lo que significa que más personas salieron del país de las que ingresaron durante el año analizado.

La salida de ecuatorianos continúan asociadas principalmente a oportunidades laborales, estudios y reunificación familiar.

Por su parte, el ingreso de extranjeros mantiene activa la dinámica poblacional, aunque no compensa completamente el número de salidas.

Dos fenómenos y sus desafíos

La combinación de menos nacimientos y mayor movilidad internacional redefine los cambios significativos en la tasa demográfica nacional.

Es decir el país no solo crece a un ritmo más lento, sino que también modifica su composición etaria y social.

Con estos antecedentes el Gobierno y la sociedad debe plantearse cuestiones como posibles incentivos para la natalidad, el retorno migratorio, entre otros.