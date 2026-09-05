Una embarcación ecuatoriana fue interceptada en altamar por militares estadounidenses

Una embarcación pesquera fue interceptada por militares de Estados Unidos.

La embarcación ecuatoriana María Candelaria fue interceptada por la marina estadounidense mientras navegaba en las costas de Manabí.

El hecho ocurrió la mañana de este sábado 5 de septiembre del 2026 y quedó registrado en video. Uno de los tripulantes transmitió en vivo el momento en el que los militares estadounidenses se acercan la embarcación.

En las grabaciones se observa cómo un helicóptero sobrevuela y rodea el barco, mientras un grupo de uniformados, portando armas largas, se aproxima a la embarcación y posteriormente la aborda.

María Candelaria se encontraba navegando a unas 270 millas náuticas (aproximadamente 500 kilómetros) de la costa ecuatoriana, según consta en la grabación.

El tripulante que realizaba la transmisión indicó que se encontraban en una faena de pesca desde hace tres días, y que no habían tenido comunicación con la radio.

Hasta pasadas las 15:00 de este sábado, las autoridades no se han pronunciado respecto a este tema.