Moradores incendiaron la motocicleta de un presunto delincuente en el sur de Quito

La Policía Nacional atendió una emergencia sobre una motocicleta incendiada en la vía pública y un presunto delincuente retenida en el sur de Quito.

Un intento de robo movilizó al Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) de la Policía Nacional al sector de El Camal, al sur de Quito.

De acuerdo con la información brindada por el Teniente Coronel Ramiro Carrillo, la alerta ingresó a través de la línea de emergencia ECU-911.

Según el oficial, en el reporte se denunciaba un conato de incendio en un vehículo liviano y un aglomeramiento de personas en el lugar.

Ciudadanos incendiaron la motocicleta de un presunto delicnuebnte en el sector el Camal, al sur de Quito. Policía Nacional

Intento de robo e indignación ciudadana

En el sitio, los agentes policiales constataron que un hombre habría interceptado a un ciudadano para sustraerle su teléfono celular.

Tras percatarse del hecho, residentes y transeúntes de la zona persiguieron al presunto delincuente.

Luego, lo interceptaron y le propinaron una golpiza en la vía pública.

Durante el altercado, las personas del sector le aprendieron fuego a la motocicleta en la que se desplazaba el sospechoso para evitar que se diera a la fuga.

Posteriormente a ello, los mismos moradores sofocaron las llamas utilizando extintores para evitar que el fuego se expandiera a los inmuebles cercanos.

Las víctimas del presunto robo no pusieron la denuncia debido a que la motocicleta fue incinerada por las llamas, según la Policía Nacional. Policía Nacional

Retención del vehículo

Al arribo de los uniformados, la víctima del robo prefirió no formalizar la denuncia ante las autoridades, argumentando que la motocicleta del agresor ya había sido incendiada por la comunidad.

Sin embargo, el personal del eje preventivo ingresó los datos del chasis del vehículo al Sistema Informático Integrado de la Policía Nacional (SIIPNE), confirmando que no registraba alerta o reporte de robo previo.

La motocicleta fue retenida e ingresada a los patios de retención vehicular para los peritajes e investigaciones de ley, mientras se busca al propietario.