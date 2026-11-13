Ejército destruye maquinaria de minería ilegal valorada en más de USD 608 000 en Pastaza

El Ejército Ecuatoriano destruyó seis excavadoras, cuatro clasificadoras tipo Z y equipos de minería ilegal durante un operativo en el sector de Puni Kotona.

Las Fuerzas Armadas ejecutaron un operativo contra la minería ilegal en el sector de Puni Kotona, ubicado en el cantón Carlos Arosemena Tola, provincia de Pastaza.

La intervención deja pérdidas económicas estimadas en más de USD 608 530 para las estructuras dedicadas a esta actividad ilícita.

Operativo militar en la Amazonia

La operación de ámbito interno estuvo a carga de efectivos de la Brigada de Selva N.º 17 Pastaza , en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom).

El despliegue responde a trabajos de inteligencia militar que permitieron ubicar varios frentes de explotación ilegal que afectaban los ecosistemas amazónicos.

El reconocimiento ofensivo fue supervisado por el general John Miño, comandante del Ejército, y liderado por el general Fernando Silva, comandante de la IV División del Ejército Amazonas.

En la incursión participaron comandos del Grupo Especial de Operaciones Ecuador y dos equipos de expertos en explosivos (EOD).

Maquinaria y equipos destruidos

Durante la intervención en los puntos clandestinos, el personal especializado procedió a la inhabilitación y destrucción del material utilizado para la extracción minera:

6 excavadoras inhabilitadas.

inhabilitadas. 4 clasificadoras tipo Z .

4 generadores eléctricos .

2 bombas de combustible de 18 galones.

2 antenas de internet satelital Starlink .

El Ejército Ecuatoriano ratificó que mantendrá las operaciones militares en apoyo a las instituciones del Estado para frenar el avance de la minería ilegal y proteger los recursos naturales en la región amazónica.