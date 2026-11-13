Ataque armado cerca de una UPC en Solanda deja un fallecido y un herido en el sur de Quito

Un ataque armado cerca de una UPC en el sur de Quito dejó una persona fallecida en el sector de Solanda, al sur de Quito, la madrugada de este viernes 13 de noviembre de 2026.

Un nuevo hecho de violencia consternó al sur de Quito la madrugada de este viernes 13 de noviembre de 2026.

Un ataque armado registrado en el sector de Solanda dejó como saldo una persona fallecida y un joven herido.

Alerta en la av. teniente Hugo Ortiz

La alerta ingresó a través del ECU 911 a las 00:15, movilizándose de inmediato a la Policía hasta las inmediaciones de la avenida Teniente Hugo Ortiz y Quimiag.

Al llegar a las afueras de una Unidad de Policía Comunitaria (UPC), los agentes visualizaron a un ciudadano herido de bala.

Unidades especializadas de la Policía Nacional acordonaron los exteriores de una UPC en Solanda, tras el ataque armado que dejó un fallecido y un herido. Referencial

Asimismo, a unos 100 metros de distancia, tendido sobre la calzada se encontró el cuerpo sin vida de una persona que preliminarmente no fue identificada.

Un herido y una víctima mortal

El sobreviviente fue identificado como un joven de 18 años, quien presentaba un disparo a la altura del pecho.

Paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y evacuarlo de urgencia hacia una casa de salud, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Por su parte, la víctima mortal presentaba al menos ocho orificios de entrada de bala en su cuerpo, lo que evidencia la violencia de la agresión.

Despliegue de unidades especiales

Tras el levantamiento de la alerta, la Policía Nacional desplegó a varias unidades especializadas en la escena para recabar indicios.

Personal de la Dinased y la Policía Judicial solicitaron las indagaciones para esclarecer la dinámica del crimen y dar con los autores.

En tanto, los equipos de Criminalística y Medicina Legal realizaron el levantamiento de evidencias balísticas y el traslado del cadáver hacia la morgue.