Reimberg denuncia supuesto plan de alias ‘Loco Ovidio’ para atentar contra el presidente Noboa

El minitro del Interior John Reimberg durante una entrevista.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, denunció un supuesto plan para atentar contra la vida del presidente Daniel Noboa, en el que estarían involucrados alias ‘Loco Ovidio’ y personas vinculadas al movimiento político Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa.

Las declaraciones fueron realizadas este viernes 13 de noviembre de 2026, durante una entrevista con la emisora colombiana La FM. El funcionario sostuvo que las autoridades ecuatorianas recibieron información sobre posibles amenazas contra el mandatario y que mantienen investigaciones relacionadas con el caso.

Durante la entrevista, el ministro afirmó que las autoridades ecuatorianas cuentan con información sobre la ubicación aproximada de alias ‘Loco Ovidio’, a quien vinculó con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización armada que opera en Colombia.

Según Reimberg, el sospechoso permanece en territorio colombiano y estaría recibiendo protección de integrantes de ese grupo.

El funcionario sostuvo que la información obtenida es resultado de investigaciones desarrolladas durante varios meses, aunque no reveló el lugar exacto donde se encontraría.

Tampoco detalló si las autoridades colombianas han recibido una solicitud formal para localizarlo o detenerlo.

¿Qué dijo el ministro sobre Rafael Correa y RC?

Reimberg relacionó las supuestas amenazas contra Noboa con información que, según aseguró, habría llegado de personas cercanas al expresidente Rafael Correa.

El ministro sostuvo que alias ‘Loco Ovidio’ y personas vinculadas con la Revolución Ciudadana estarían involucrados en la planificación de un ataque contra el jefe de Estado.

No obstante, no identificó a esas fuentes ni presentó públicamente elementos que permitan establecer la participación de Rafael Correa o de dirigentes de su movimiento en un presunto plan criminal.

¿Quién es alias ‘Loco Ovidio’?

Celso Ovidio Zambrano Casanova, conocido como alias ‘Loco Ovidio’, registra antecedentes judiciales en Ecuador.

Zambrano ha enfrentado procesos desde al menos 1998, relacionados con delitos como robo, asesinato, tenencia de armas, evasión y lesiones.

Reimberg aseguró que Ecuador mantiene coordinación con Colombia para localizar a integrantes de organizaciones criminales que permanecen en ese país.

El ministro también anunció una próxima reunión binacional para abordar asuntos de seguridad y cooperación contra el crimen organizado.