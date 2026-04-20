Estados Unidos pide a España la extradición de alias 'Pipo'

Otros ocho implicados en el caso murieron antes del juicio

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a la justicia española la extradición del narcotraficante ecuatoriano, Wilmer Geovanny Chavarría, alias 'Pipo'.

El país norteamericano busca juzgarlo por su presunto intento de introducir ilegalmente cinco kilos de cocaína.

La petición de extradición se basa en la acusación presentada contra Chavarría el 4 de febrero de 2026, por un gran jurado del tribunal federal del Distrito Sur de California.

Además, sustentada por un informe de un fiscal auxiliar elaborado a partir de las pruebas presentadas por la Agencia estadounidense Antidrogas (DEA).

Alias 'Pipo', líder de Los Lobos, permance recluido en la prisión de Zuera, en Zaragoza.

Ecuador intentó fallidamente extraditar al narcotraficante para que rinda cuentas ante la justicia nacional. Pero las autoridades españoles negaron la entrega de 'Pipo' y la de alias 'Negro Willy'.