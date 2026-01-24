Alias 'Pipo' será extraditado directo desde España hacia Estados Unidos, dice Reimberg

Alias 'Pipo' fue detenido en España en noviembre del 2025. Es cabecilla del grupo delictivo Los Lobos.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, confirmó que el narcotraficante ecuatoriano, alias 'Pipo', será extraditado directamente desde España hacia los Estados Unidos.

Con un mensaje en su cuenta de X, indicó que la Fiscalía de Estados Unidos formuló cargos en contra del cabecilla del grupo delictivo organizado, Los Lobos.

Reimberg indicó que el proceso de extradición de 'Pipo' hacia los Estados Unidos es fruto de un trabajo de cooperación internacional entre ambos países. El narcotraficante se encuentra detenido en España desde el pasado 16 de noviembre del 2025, cuando fue arrestado en un operativo.

El ministro subrayó que esta acción responde a una estrategia sostenida contra el crimen organizado transnacional y envió un mensaje a estructuras delictivas que operan dentro y fuera del país. “No existen refugios, no existen fronteras y no existe impunidad”, señaló.