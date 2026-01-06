Esto se sabe de la desaparición de la exreina de Puerto López, en Manabí; sus padres piden ayuda

Los padres de la exreina de Puerto López aún tienen fe de encontrar con vida a su hija

Alina Pihuave Narváez, exreina de belleza de Puerto López, Manabí, está desaparecida desde el sábado 27 de diciembre de 2025. Ella desapareció en medio de los hechos violentos que dejó al menos nueve muertos antes del cierre de año. Según versiones, la exreina desapareció cuando asistía a un velorio.

Los padres de Alina, Byron Pihuave y Mayra Narváez, publicaron un video en redes sociales el 5 de enero de 2026 pidiendo celeridad en las investigaciones y clamando por apoyo a la Policía Nacional.

Geovanny Naranjo, jefe de la Policía en Manabí y Santo Domingo, reveló que la joven mantenía relación con uno de los asesinados en un ataque armado en Puerto López y que posiblemente la interceptaron y retuvieron contra su voluntad.

Los padres de la exreina solicitaron a las autoridades agotar esfuerzos para localizar a su hija. Desconocen su paradero y mantienen esperanza en hallarla con vida. Naranjo confirmó que un equipo especial trabaja exclusivamente en el caso. Destacó prioridad en ubicarla viva.

Naranjo reconoció que Pihuave tenía vínculo con uno de los hermanos Erwin José Véliz (alias ‘Gallero’) y Angelo Argenis Véliz (alias ‘Angelo’), asesinados el 27 de diciembre. La joven, según la Policía, posiblemente sufrió una retención al asistir al velorio.

Autoridades manejan varias hipótesis en reserva. Naranjo dijo que reciben testimonios. Hay una línea de investigación por un posible asesinato y desaparición del cuerpo en el mar, pero estas versiones están bajo verificación. Naranjo atribuyó todos estos hechos violentos de diciembre a una división y pugna interna de un grupo de delincuencia organizada disputando territorio.