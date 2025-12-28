Un carro incinerado con restos humanos en su interior alarmó al cantón Camilo Ponce Enríquez

Alarma en Camilo Ponce Enríquez por hallazgo de un vehículo incinerado con restos humanos en su interior.

Un vehículo incinerado fue hallado cerca del centro de revisión técnica en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay, este domingo 28 de diciembre de 2025.

Dentro del vehículo tipo SUV se hallaron restos humanos quemados con la carrocería. Se trata de dos cabezas y extremidades de personas que no han sido identificadas.

Además, en el cerramiento del Centro de Revisión Técnica Vehicular de ese cantón se hallaron otras extremidades junto a una nota amenazante.

La zona fue acordonada por la Policía Nacional y acudió personal de la Dirección Nacional de Investigación de Muertes Violentas (Dinased) y de Criminalística. Varias personas se aglomeraron para ver la macabra escena.

Los restos humanos fueron trasladados al Centro Forense de Machala para las diligencias que permitan dar con la identidad de las víctimas.

El día anterior las Fuerzas Armadas destruyeron un campamento y bocamina usada para la minería ilegal en el sector de El Carmen, en Camilo Ponce Enríquez.

Semanas después de un operativo contra la minería ilegal en Azuay y una serie de intervenciones en el cantón Camilo Ponce Enríquez.