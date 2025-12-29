Manabí: Puerto López afectada por la violencia; se cancelan las reservas hoteleras del feriado

En Puerto López hay tensión. Después del reporte de nueve fallecidos en ataques armados registrados entre el sábado 27 y domingo 28 de diciembre del 2025, el Bloque de Seguridad del Gobierno está instalado en este cantón de Manabí golpeado por la violencia.

Tras los episodios de violencia, la Policía desplegó equipos especializados como el Grupo de Operaciones Especiales, Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA), Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y Grupo de Intervención y Rescate (GIR), además de unidades investigativas.

El control se reforzó en la zona de mayor violencia. El incidente más grave ocurrió la madrugada de este domingo 28 de diciembre de 2025 en la avenida Malecón, frente a la playa de Puerto López. Criminalística encontró más de 70 indicios balísticos en la zona. Están desplegados 500 policías.

Un ataque a tiros dejó siete muertos y tres heridos en la zona de alto movimiento comercial y en el que funciona la venta de pescado. Entre las víctimas mortales se encuentra una niña de dos años y su madre. Esto ha generado conmoción en la comunidad local.

El sector hotelero reportó que hubo una cancelación de las reservas para el feriado de fin de año por los hechos violentos y la tensión que se vive en las últimas horas.

Primeros allanamientos y detenidos

La Policía Nacional ejecutó allanamientos la noche del domingo 28 de diciembre del 2025 y se informó que se retuvo tres motos, además un arma de fuego, 147 municiones, y un automotor reportado como robado.

Los operativos incluyen revisiones en sectores claves. Según las líneas investigativas en la zona hay una disputa de territorio de Los Choneros que han expandido su influencia a través de extorsiones y control de rutas.