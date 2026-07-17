Estudiante de 16 años fue asesinado al salir de clases en Pedernales

Agentes de invertigación acudieron a la escena del crimen para recopilar indicios.

Un estudiante de 16 años perdió la vida tras ser atacado a tiros al salir de su jornada escolar en los exteriores de una unidad educativa del cantón Pedernales, la tarde del 16 de julio.

De acuerdo con la información policial, varios sujetos que se movilizaban en motocicletas interceptaron al adolescente y abrieron fuego en su contra.

La víctima recibió impactos de bala en la cabeza y el tórax, lesiones que le causaron la muerte en el lugar.

Autoridades inveestigan el hecho

El ataque también dejó tres personas heridas. Entre los afectados se encuentran una adolescente de 14 años, un niño de 6 años y un taxista de 42 años, quien fue trasladado a una casa de salud y permanece con pronóstico reservado.

Tras el crimen, las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables y determinar la motivación del ataque.

El asesinato ha generado preocupación entre padres de familia, docentes y estudiantes, debido al incremento de hechos violentos registrados en los alrededores de instituciones educativas de Manabí.

Según las autoridades, en las últimas semanas se han reportado otros ataques similares en la provincia, lo que ha reavivado el debate sobre la seguridad en las zonas escolares y la necesidad de reforzar las medidas de protección.