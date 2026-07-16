Quito busca regularizar el 'delivery': repartidores cometen delitos y también son víctimas

Quito busca regularizar el servicio de deliverys en la ciudad a través de una Ordenanza Municipal.

Con el propósito de reducir los riesgos asociados al servicio de entrega a domicilio, el Municipio de Quito inició un proceso de coordinación con empresas de delivery y organismos de seguridad.

Los encuentros entre las partes involucradas son parte del Proyecto de Ordenanza Metropolitana para la Regulación y Control del Servicio de Entregas a Domicilio, que se desarrolla en Quito.

El objetivo, dice el Municipio, es implementar mecanismos que permitan reforzar el control de esta actividad, pero también mejorar la protección de quienes forman parte del sector.

Dos realidades relacionadas con delitos

En la primera mesa de trabajo se conoció que, de acuerdo con datos de la Policía, entre enero de 2025 y junio de 2026 se identificaron dos tipos de situaciones relacionadas con las plataformas de delivery:

Casos en los que el servicio es utilizado como fachada para cometer delitos.

Casos en los que los repartidores son víctimas de delitos mientras hacen su trabajo.

De ahí que el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos registra, en el mismo periodo, 475 casos vinculados con delitos que tienen relación con el servicio de 'delivery':

El 29,3%, es decir 139 casos, corresponde a fachada delictiva: el supuesto prestador del servicio comete el delito.

El 70,7%, o sea 336 casos, corresponde a cuando el repartidor sufre el delito.

Mesas técnicas de trabajo se mantienen

Como parte de las mesas de trabajo se contempla la revisión de protocolos de actuación, el fortalecimiento de los procesos de identificación de repartidores y el intercambio de información entre las plataformas digitales y las autoridades competentes.

Las autoridades señalaron que el trabajo coordinado permitirá establecer controles más eficientes, promover buenas prácticas dentro del sector y generar herramientas que contribuyan a prevenir hechos de inseguridad.

Lo que se busca es que posteriormente las propuestas puedan incorporarse a la normativa metropolitana que regulará el funcionamiento del servicio de 'delivery' en la capital.

Esto, sin afectar el desarrollo de una actividad que se ha consolidado como una importante fuente de empleo y de apoyo para el comercio en Quito.

¿Qué propone el proyecto de Ordenanza?

El Proyecto de Ordenanza Metropolitana para la Regulación y Control del Servicio de Entregas a Domicilio plantea parámetros como el uso, censo, registro e identificación visible para quienes se dedican a trabajar en servicios de repartición en motocicletas.

Entre las medidas se establece que los motorizados que ofrecen el servicio de delivery deben retirarse el casco para entrar a urbanizaciones, viviendas o restaurantes.

La propuesta de normativa además refuerza el cumplimiento de las normas de tránsito. Por ejemplo, el control de dos personas en moto, la verificación de accesos biométricos y un botón de emergencia que debería ser acreditado por las plataformas de delivery, entre otros factores.