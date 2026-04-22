Capturan a extorsionador colocando explosivo en un local de Huaquillas

Momento en el que la Policía captura al extorsionador.

La madrugada del martes 21 de abril de 2026, la Policía capturó a un extranjero mientras colocaba un explosivo en un local de Huaquillas, en El Oro.

Según las denuncias, el ciudadano de nacionalidad venezolana había extorsionado con amenazas de ataques armados y colocación de explosivos a dueño del local.

El detenido pertenecería al grupo Lobos Espejo

El informa policial indica que la denuncia fue presentada por un comerciante de 35 años, que asegura ser víctima de llamadas, panfletos y mensajes extorsivos.

El presunto delincuente le solicitaba la cantidad de USD 8 000 para no atentar contra su vida ni la de su familia.

Williams Dael M., de 29 años, fue señalado por las autoridades como presunto integrante del grupo delictivito Lobos Espejo.