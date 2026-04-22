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Seguridad

Capturan a extorsionador colocando explosivo en un local de Huaquillas

Un video capta el momento en el que la Policía captura al extorsionador en pleno acto delincuencial. 

Momento en el que la Policía captura al extorsionador.

Cortesía

Autor

Evelin Caiza A.

Fecha de publicación

22 abr 2026 - 10:42

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La madrugada del martes 21 de abril de 2026, la Policía capturó a un extranjero mientras colocaba un explosivo en un local de Huaquillas, en El Oro.

Según las denuncias, el ciudadano de nacionalidad venezolana había extorsionado con amenazas de ataques armados y colocación de explosivos a dueño del local. 

El detenido pertenecería al grupo Lobos Espejo 

El informa policial indica que la denuncia fue presentada por un comerciante de 35 años, que asegura ser víctima de llamadas, panfletos y mensajes extorsivos. 

El presunto delincuente le solicitaba la cantidad de USD 8 000 para no atentar contra su vida ni la de su familia. 

Williams Dael M., de 29 años, fue señalado por las autoridades como presunto integrante del grupo delictivito Lobos Espejo.

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