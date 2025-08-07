Supuestos extorsionadores de docentes de Guayaquil fueron detenidos en dos operativos

La Policía Nacional llevó a cabo dos operativos para detener a la supuesta banda.

15 personas fueron detenidas en Guayaquil señaladas de extorsionar a docentes de unidades educativas. Así lo informó el ministro del Interior, John Reimberg, a través de su cuenta de X.

A través de los Operativos Libertad 616 y 622 fueron detenidos supuestos miembros de bandas dedicadas a extorsionar a los docentes de la ciudad.

La Policía Nacional llevó a cabo varios allanamientos en viviendas de Nueva Prosperina, Esteros, Guasmo Sur, Floresta y en el Centro de Detención Provisional.

Según compartió Reimberg, los detenidos extorsionaban a docentes utilizando amenazas, atentados con armas de fuego y explosivos.

Los uniformados hallaron 19 celulares, 11 comprobantes bancarios y panfletos extorsivos en poder de los detenidos.

Uno de los panfletos amenazantes daba un plazo para que la víctima se comunique a través de una línea telefónica nacional. "Si no lo hace aténgase a las consecuencias", advertían en el texto.