Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Seguridad

Supuestos extorsionadores de docentes de Guayaquil fueron detenidos en dos operativos

Allanamientos en Guayaquil permitieron la captura de supuestos extorsionadores de docentes de unidades educativas.

La Policía Nacional llevó a cabo dos operativos para detener a la supuesta banda.

La Policía Nacional llevó a cabo dos operativos para detener a la supuesta banda.

Referencial

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

07 ago 2025 - 14:44

Unirse a Whatsapp

15 personas fueron detenidas en Guayaquil señaladas de extorsionar a docentes de unidades educativas. Así lo informó el ministro del Interior, John Reimberg, a través de su cuenta de X.

A través de los Operativos Libertad 616 y 622 fueron detenidos supuestos miembros de bandas dedicadas a extorsionar a los docentes de la ciudad.

La Policía Nacional llevó a cabo varios allanamientos en viviendas de Nueva Prosperina, Esteros, Guasmo Sur, Floresta y en el Centro de Detención Provisional.

Según compartió Reimberg, los detenidos extorsionaban a docentes utilizando amenazas, atentados con armas de fuego y explosivos.

Los uniformados hallaron 19 celulares, 11 comprobantes bancarios y panfletos extorsivos en poder de los detenidos.

Uno de los panfletos amenazantes daba un plazo para que la víctima se comunique a través de una línea telefónica nacional. "Si no lo hace aténgase a las consecuencias", advertían en el texto.

Te puede interesar