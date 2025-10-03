Fallecidos y heridos en ataque armado en el peaje de la vía Alóag - Santo Domingo

El auto en el que se movilizaban los afectados.

Un ataque armado se registró en la vía Alóag - Santo Domingo este viernes 3 de octubre del 2025. Según el reporte preliminar, producto del ataque armado, dos ocupantes fallecieron y otros dos heridos. El hecho quedó registrado en un video. Hubo un detenido, según la Policía.

Según las primeras indagaciones de la Policía, un vehículo en el que se transportaban cuatro personas fue interceptado por otro auto desde el cual se efectuaron múltiples disparos, "provocando la muerte inmediata de dos personas y dejando a dos más con heridas los cuales fueron ingresados a una casa de salud".

Los presuntos implicados, minutos después del ataque, emprendieron la huida, pero los agentes ubicaron el vehículo involucrado en el hecho en el By Pass Quito-Quevedo, que además tenía un reporte de robo en Quito el 7 de septiembre.

La Policía aprehendió a uno de los sospechosos, quien posee antecedentes penales por tenencia y porte de armas de fuego en el año 2023.

Hay una indagación abierta sobre el hecho violento. Esto después de los ataques armados ocurridos en las últimas semanas.