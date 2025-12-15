Asesinan a cuatro hermanos en el interior de su vivienda en El Fortín en Guayaquil

Ataque armado acabó con la vida de cuatro hermanos en el sector El Fortín en Guayaquil

La tragedia se instaló sobre una familia la madrugada del domingo 14 de diciembre. Cuatro hermanos fueron asesinados en el interior de su vivienda y frente a los padres de las víctimas.

El suceso se registró en el Bloque Uno del sector El Fortín al suroeste de Guayaquil.

Según versiones de la Policía Nacional hasta el domicilio llegó un grupo de hombres que se movilizaba en una camioneta de color blanco y estaban disfrazados como policías y abrieron fuego contra los cuatro hermanos.

Las víctimas se encontraban decorando y pintando la vivienda para las celebraciones de Navidad y Fin de Año cuando una ráfaga de disparos acabó con la vida de los cuatro hombres, el padre de las víctimas resultó herido.

Los hermanos, Cárdenas Hernández víctimas de este ataque, tenían las edades de 23, 25, 26 y un menor de edad de 16 años.

Según testimonios de los familiares el menor de edad se encontraba en su dormitorio dormido, y los delincuentes lo sacaron de su habitación para ejecutarlo frente a sus padres.

Según las primeras hipótesis de la Policía Nacional el ataque armado se trataría de una confusión, los asesinados no tenían antecedentes penales.