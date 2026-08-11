Falsos policías secuestraron a un adulto mayor en Los Ríos: sospechosos detenidos en Quito

Sospechosos del secuestro de un adulto mayor en Mocache fueron detenidos en Quito

Un agricultor de 65 años fue rescatado con vida la noche de este domingo 9 de agosto de 2026 en el recinto San Luis, cantón Mocache, provincia de Los Ríos, tras permanecer cuatro días secuestrado.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que el hecho culminó con la captura de cuatro presuntos implicados.

Esto luego de que se realizaran tres intervenciones tácticas ejecutadas por la Unidad Anti-Secuestros y Extorsión (Unase) en los sectores de Quitumbe y Cumbayá, en Quito.

Falsos policías con fusiles e intimidación

El violento suceso inició la noche del miércoles 5 de agosto, a las 21:30, de acuerdo al reporte policial que tuvo acceso Teleamazonas.com.

Según la denuncia presentada por familiares de la víctima, un grupo de sujetos encapuchados, vestidos de negro y fuertemente armados con fusiles llegó al domicilio a bordo de una camioneta doble cabina.

Tras golpear la puerta y fingir un operativo policial, ingresaron por la fuerza, tomaron al agricultor y sustrajeron pertenencias de la vivienda, además de una camioneta.

Apenas tres horas después del rapto, los secuestradores comenzaron a enviar mensajes extorsivos exigiendo USD 15 000 a familiares del agricultor que residen en España.

Familiares pagaron más de USD 4 000

Pese al asesoramiento del personal policial especializado, el viernes 7 de agosto los allegados de la víctima, desesperados, realizaron un pago de USD 4 370 a los delincuentes.

Sin embargo, los captores incumplieron el acuerdo y mantuvieron al adulto mayor en cautiverio.

Operativos coordinados y liberación

Tras la aplicación de técnicas especiales de investigación, los agentes de la Unase rastrearon las comunicaciones extorsivas hasta la provincia de Pichincha.

La tarde del domingo 9 de agosto se desplegaron tres intervenciones estratégicas en Quitumbe y Cumbayá.

Presión logra la liberación de la víctima

Gracias a la presión policial ejercida en la capital, a las 21:30 del mismo domingo se logró la liberación de la víctima en el recinto San Luis de Mocache.

El agricultor fue trasladado de inmediato a un centro de salud para la valoración médica correspondiente y posteriormente se reencontró con su familia a buen recaudo.

Perfil de los detenidos y evidencias

En el operativo "Libertad 893", la Unase aprehendió a cuatro ciudadanos ecuatorianos, de entre 24 y 26 años, quienes no registran antecedentes penales previos:

Bryan Alexis Á. Z. (24 años)

(24 años) Luis Alfredo S. C. (25 años)

(25 años) Josimar Eduardo M. P. (26 años)

(26 años) Katherine Roxana S. A. (25 años)

Como indicios del delito, los uniformados incautaron un arma de fuego, cinco cartuchos, una alimentadora, seis teléfonos celulares y una tablet que habrían sido utilizados para coordinar la logística y enviar los mensajes extorsivos.

Los cuatro sospechosos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales para la respectiva audiencia de formulación de cargos.